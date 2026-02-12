Juve l’arma segreta è Boga | Spalletti studia il piano per scardinare l’Inter a San Siro

Mentre a San Siro si prepara il big match tra Inter e Juventus, il tecnico dei bianconeri Spalletti pensa a un’arma segreta: Jeremie Boga. Secondo voci di corridoio, il francese potrebbe essere la chiave per scardinare la difesa nerazzurra e cercare la vittoria in uno scontro che si preannuncia decisivo per la corsa scudetto.

Mentre i riflettori di San Siro si accendono sulla sfida scudetto tra Inter e Juventus, un nome nuovo inizia a circolare con insistenza tra i corridoi della Continassa: quello di Jeremie Boga. Arrivato a Torino nel mercato di gennaio tra lo scetticismo generale, dopo un periodo d’ombra vissuto a Nizza, l’ivoriano ha impiegato pochissime settimane per dimostrare di non aver smarrito il talento che lo aveva reso tra i dribblatori più efficaci della Serie A. Le recenti prestazioni contro Atalanta e Lazio hanno restituito a Luciano Spalletti un giocatore rigenerato, capace di strappi e giocate di qualità, tanto da candidarsi ora come la vera variabile impazzita per il Derby d’Italia di sabato sera. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

La Juventus ha trovato una freccia in più nel suo arco con Jeremie Boga.

