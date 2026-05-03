Dopo il pareggio del Napoli in campionato, i nerazzurri devono evitare la sconfitta contro il Parma per laurearsi campioni d’Italia. San Siro si sta preparando a ospitare circa 75.000 tifosi in vista di questa possibile festa, che potrebbe arrivare già questa sera. La partita rappresenta l’ultimo ostacolo prima di conquistare il titolo, con l’obiettivo di chiudere la stagione con una vittoria.

Dopo il pareggio del Napoli, ai nerazzurri basta non perdere contro il Parma: tutto pronto per la possibile festa tricolore davanti a 75mila tifosi Un punto per chiudere i conti, un punto per trasformare una stagione dominata in un trionfo ufficiale.L’Inter è a un passo dal suo ventunesimo scudetto: il pareggio del Napoli a Como ha reso la sfida di San Siro contro il Parma decisiva. Ai nerazzurri basta non perdere per dare il via ai festeggiamenti. Niente verdetti anticipati, però. La squadra dovrà conquistare sul campo l’aritmetica certezza, aspettando il fischio finale. Un copione che aggiunge tensione e fascino a una serata già carica di significato.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Inter, scudetto a un passo: San Siro prepara la notte della verità

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