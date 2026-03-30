Nella notte a San Siro, la Roma affronta l’Inter, capolista del campionato, in una partita decisiva per la qualificazione alla Champions League. La squadra di Gian Piero Gasperini cerca di ottenere un risultato positivo in trasferta, che potrebbe influenzare in modo determinante le possibilità di accedere alla competizione europea. La sfida rappresenta uno degli incontri più importanti della stagione per i giallorossi.

La Roma di Gian Piero Gasperini si gioca il tutto per tutto alla “Scala del Calcio”: la trasferta contro l’ Inter capolista è lo spartiacque definitivo per le ambizioni Champions League dei giallorossi. A otto giornate dalla fine, il focus de La Gazzetta dello Sport sottolinea come il match di San Siro sia il crocevia emotivo e tecnico della stagione: un risultato positivo non solo blinderebbe la corsa al quarto posto, ma darebbe lo slancio psicologico necessario per il rush finale. Al contrario, una sconfitta rischierebbe di essere letale, considerando i turni favorevoli delle dirette concorrenti, con il Como impegnato a Udine e la Juventus che ospita il Genoa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, notte della verità a San Siro: missione Champions contro l’Inter

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