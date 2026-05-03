Inter Parma sold-out record di incassi al Meazza per la sfida Scudetto | con la polemica dei tifosi

L'incontro tra Inter e Parma ha registrato il tutto esaurito allo Stadio Giuseppe Meazza, con un record di incassi stabilito per questa stagione. La partita ha attirato un pubblico numeroso, in parte motivato anche dai prezzi dei biglietti. Durante l’evento, sono stati sollevati alcuni disagi tra i tifosi a causa delle tariffe applicate. La sfida si è svolta di fronte a un'ampia affluenza, generando grande attenzione tra gli appassionati.

di Stefano Cori Inter Parma da tutto esaurito: record di incassi allo Stadio Giuseppe Meazza anche a causa dei prezzi salati. L’attesa è finalmente terminata. Questa sera, alle ore 20:45, le luci dello stadio Giuseppe Meazza si accenderanno per uno degli appuntamenti più significativi della storia recente nerazzurra. Il match tra Inter e Parma non è solo una sfida di campionato, ma rappresenta il primo “match point” casalingo che potrebbe consegnare ufficialmente alla squadra di Cristian Chivu il ventunesimo Scudetto. Un Meazza da record: oltre 75.000 spettatori. La risposta del pubblico è stata, come prevedibile, imponente. San Siro si presenta ufficialmente tutto esaurito in ogni ordine di posto.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Parma sold-out, record di incassi al Meazza per la sfida Scudetto: con la polemica dei tifosi Notizie correlate Scudetto Inter, si prepara la grande festa tricolore: San Siro sarà sold-out per la sfida al Parmadi Redazione Inter News 24Scudetto Inter, settimana cruciale in viale della Liberazione: tra parate in pullman scoperto, premi tricolore e la finale... Leggi anche: Inter, riecco Lautaro: domani in gruppo, poi a disposizione per la sfida scudetto al Parma Altri aggiornamenti Temi più discussi: Inter-Parma, febbre da biglietto: ancora due possibilità per chi spera di esserci; Inter-Parma, ultimi biglietti disponibili: apertura cancelli e le info per i tifosi; Inter-Parma pronostico e quote, la chicca dell'esperto; CdS - Inter-Parma, Lautaro vuole esserci dal 1': cosa filtra da Appiano. Inter, il piano della festa Scudetto dopo il Parma: programma di oggi e party in località segretaAll'Inter basta non perdere contro il Parma per dare il via alle celebrazioni per lo Scudetto. Un punto separa i nerazzurri dal 21esimo titolo della loro storia che verrà festeggiato a San Siro: anche ... fanpage.it Diretta Inter-Parma, la partita che decide lo scudetto. Basta un pareggio: i tifosi pronti alla festaIl match inizia alle 20.45, se alle 22.30 il risultato sarà quello sperato migliaia di supporter nerazzurri si riverseranno per strada. Sale l’attesa da San Siro a piazza Duomo ... ilgiorno.it Inter-Parma, #Repice si scalda: "Notte che può restare scolpita nella pietra" x.com Dove vedere Inter-Parma in tv Dazn o Sky, orario facebook