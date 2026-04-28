Lautaro Martinez tornerà in gruppo domani, dopo aver recuperato dall’infortunio. Il giocatore sarà a disposizione per l’allenamento e potrà partecipare alla partita amichevole contro la squadra di Cuesta. La sfida si svolgerà in vista della prossima partita di campionato contro il Parma, con Lautaro pronto a scendere in campo in una parte della partita. Il Toro si prepara così a tornare in forma in vista della sfida di scudetto.

Voleva partecipare al party senza arrivare in ritardo. Il destino lo ha accontentato: Lautaro Martinez tornerà in tempo per la festa-scudetto, che quasi sicuramente verrà celebrata domenica a San Siro a margine della partita contro il Parma. L’Inter potrebbe essere sicura del 21° scudetto anche prima di entrare in campo. Ma a prescindere dalle variabili esogene, l’occasione di una degna celebrazione coincide con un gala a San Siro per la prima volta dal 1989: all’epoca la cosiddetta Inter dei record, allenata dal pluridecorato Giovanni Trapattoni, si tolse lo sfizio di vincere lo scudetto nello scontro diretto contro il Napoli (2-1) meritando la sfilata tricolore con quattro giornate d’anticipo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter, riecco Lautaro: domani in gruppo, poi a disposizione per la sfida scudetto al Parma

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