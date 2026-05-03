Inter-Parma oggi per lo Scudetto dove vedere la partita in TV e streaming | orario e formazioni

Oggi alle 20:45 si disputa Inter-Parma, una delle partite della 35ª giornata di Serie A. La sfida vede in campo l'Inter di Chivu contro il Parma di Cuesta. L'incontro si svolge in un momento cruciale della stagione e sarà trasmesso in diretta in TV e streaming. Entrambe le squadre scenderanno in campo con le formazioni ufficiali già annunciate.

Inter-Parma è il match valido per la 35a giornata di Serie A. La sfida tra la squadra di Chivu e quella di Cuesta si giocherà oggi, domenica 3 maggio, alle ore 20:45. Può valere lo Scudetto in caso di pareggio o vittoria. Tutte le informazioni su dove vedere la partita in tv e sulle formazioni.🔗 Leggi su Fanpage.it Inter-Milan 0-1: gol e highlights | Serie A Notizie correlate Fiorentina-Inter oggi, dove vedere la partita in TV e streaming: orario e formazioniL'Inter scende in campo in casa della Fiorentina per la gara valida per la 30ª giornata di campionato: si gioca allo stadio Artemio Franchi oggi,... Leggi anche: Napoli-Lecce oggi, dove vedere la partita in TV e streaming: orario e formazioni Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: SERIE A ENILIVE | INTER-PARMA: INFO PREVENDITA SETTORE OSPITI; Inter-Parma, ultimi biglietti e tutte le info per i tifosi; Inter-Parma: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Pronostico Inter-Parma quote analisi match 35ª giornata Serie A. L’Inter vince lo Scudetto contro il Parma se… risultati e combinazioni con Napoli e MilanL'Inter di Chivu a un passo dal 21° Scudetto. Tutte le combinazioni per la festa nerazzurra contro il Parma: a Lautaro e compagni basta una vittoria ... fanpage.it Inter-Parma, a Chivu basta un punto per lo Scudetto: probabili formazioni e orari tvLa capolista a un passo dal tricolore: contro i ducali basta un pareggio per il ventunesimo Scudetto della storia. Chivu pronto a rilanciare Lautaro Martinez al centro dell’attacco assieme a Marcus Th ... sport.quotidiano.net È tutto pronto 21 Matchday Serie A, 35ª giornata INTER-Parma DAZN 20:45 - facebook.com facebook Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Inter- #Parma x.com