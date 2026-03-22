Fiorentina-Inter oggi dove vedere la partita in TV e streaming | orario e formazioni

Oggi alle 20:45 si gioca Fiorentina-Inter allo stadio Artemio Franchi, valida per la 30ª giornata di campionato. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN, sia in TV che in streaming. La sfida si svolge in Toscana, con le due squadre pronte a scendere in campo per ottenere i tre punti.

L'Inter scende in campo in casa della Fiorentina per la gara valida per la 30ª giornata di campionato: si gioca allo stadio Artemio Franchi oggi, domenica 22 marzo, con fischio d'inizio alle ore 20:45 e diretta TV e streaming su DAZN. Le formazioni di Chivu e Vanoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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