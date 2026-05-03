Inter-Parma oggi in Serie A | orario probabili formazioni e dove vederla

Oggi si gioca Inter-Parma, posticipo della 35ª giornata di Serie A in programma domenica 3 maggio 2026. La partita si svolge nel pomeriggio e può decidere il titolo di campione d’Italia, considerando il possibile scudetto dei nerazzurri in caso di vittoria. La sfida si disputa in un momento in cui il Napoli ha perso contro il Como, aprendo possibilità di successo per la squadra di casa. L’incontro sarà trasmesso in diretta su canali sportivi dedicati.

Inter-Parma è il posticipo della 35ª di Serie A di oggi, domenica 3 maggio 2026. I nerazzurri potrebbero laurearsi campioni d’Italia grazie anche al passo falso di ieri del Napoli contro il Como. Non solo la squadra di Chivu oggi in campo, visto che nel pomeriggio toccherà a Sassuolo-Milan e Hellas Verona-Juventus, con la corsa per un posto in Champions League ancora aperta. In precedenza sfida tra rossoblu in Emilia, con il match Bologna-Cagliari. Ieri gli anticipi della 35ª di Serie A, ecco i risultati: Udinese-Torino 2-0. Como-Napoli 0-0. Atalanta-Genoa 0-0. Parità tra Atalanta e Genoa al termine dei 90 minuti #AtalantaGenoa pic.twitter.comLNTKOn5JZ4 — Lega Serie A (@SerieA) May 2, 2026 La classifica aggiornata.🔗 Leggi su Lapresse.it

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