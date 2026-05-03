Inter Parma LIVE 1-0 | si riparte a San Siro dentro Bonny e Akanji

Alle 20:45 si gioca a San Siro l’incontro tra Inter e Parma, valido per il 35° turno di Serie A 202526. La partita viene trasmessa in diretta e sarà aggiornata in tempo reale. Durante l’incontro, nel corso del secondo tempo, entrano in campo Bonny e Akanji. Al momento, il risultato è di 1-0 a favore dell’Inter.

di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 20:45 a San Siro per Inter Parma, match del 35° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Parma, match valevole per la 35^ giornata del campionato di Serie A 202526. I nerazzurri, reduci dal pareggio per 2 a 2 contro il Torino, si trovano stabilmente al primo posto in classifica con 79 punti. Alla squadra di Chivu basterà anche solo un pareggio contro i ducali per laurearsi Campioni d’Italia (grazie al pareggio di ieri tra Como e Napoli). I ducali, reduci dalla vittoria per 1 a 0 contro il Pisa, si trovano al dodicesimo posto in classifica con 42 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Parma LIVE 1-0: si riparte a San Siro, dentro Bonny e Akanji Notizie correlate Leggi anche: Inter Bodo Glimt LIVE 0-1: frittata di Akanji, Hauge gela San Siro e porta avanti gli ospiti Ultimissime Inter LIVE: l’intervista di Akanji, Chivu lancia Bonny contro il Comodi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Inter-Parma, la guida completa al match; Serie A, oggi Inter-Parma: orario, probabili formazioni e dove vederla; Inter-Parma: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Dove vedere Inter-Parma in tv e streaming: canale, orario, formazioni. Inter-Parma 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di ThuramLa diretta live di Inter-Parma di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Inter-Parma, il risultato LIVEAll'Inter basta anche il pareggio per festeggiare aritmeticamente il 21° scudetto: a San Siro è sfida al Parma già salvo. Lautaro dalla panchina: c'è Pio dal 1' con Thuram. Torna Bastoni e Sucic la sp ... sport.sky.it Inter-Parma 1-0: fine primo tempo, nerazzurri in vantaggio grazie al gol di Thuram - facebook.com facebook INTER-PARMA 1-0 (46' Thuram) FINE PRIMO TEMPO Sucic avvia l'azione e serve Zielinski nello spazio, grande palla del polacco per Thuram che controlla e batte Suzuki. Inter avanti proprio all'ultima azione! x.com