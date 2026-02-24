Inter Bodo Glimt LIVE 0-1 | frittata di Akanji Hauge gela San Siro e porta avanti gli ospiti

Akanji ha commesso un errore che ha favorito il Bodo Glimt, portando gli ospiti in vantaggio a San Siro. Hauge ha sfruttato la situazione, segnando il gol decisivo. L’Inter cerca di reagire, ma la squadra nordica dimostra solidità e determinazione. La partita continua con intensità e tensione, nel tentativo di ribaltare il risultato. I tifosi restano in attesa di ulteriori sviluppi su questo incontro di playoff.

di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 21 a San Siro per Inter Bodo Glimt, match valevole per i playoff di ritorno di Champions League: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Bodo Glimt, playoff di ritorno di Champions League. Pubblico delle grandi occasioni per una delle partite più importanti della stagione per la squadra di Chivu, chiamata ad un'impresa per rimontare il 3-1 maturato nel match d'andata in Norvegia. Segui con noi la cronaca live testuale dell'incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 57? – Frittata di Akanji, Hauge gela San Siro e porta avanti gli ospiti 52? – Frattesi pericoloso in sforbiciata, Thuram anticipato all'ultimo! 45? – Comincia la ripresa! 46? – Termina il primo tempo dopo un solo minuto di recupero 36? – Prima occasione per gli ospiti, Blomberg impegna Sommer di testa 33? – Pezzo di bravura di Zielinski, tiro dai 25 metri e palla a lato 28? – Haikin ancora miracoloso su una testata di Frattesi da angolo! 24? – Bastoni pericoloso di testa da azione d'angolo 16? – Thuram vicinissimo al vantaggio, palla di poco sopra la traversa 11? – Miracolo di Haikin su Dimarco! 3? – Pio Esposito subito pericoloso di testa! Partiti a San Siro! Migliore in campo a fine primo tempo:. 🔗 Leggi su Internews24.com Diretta gol Champions League LIVE: Inter Bodo Glimt, ospiti avanti con Hauge!Hauge ha segnato il gol che ha portato in vantaggio il Bodo Glimt contro l'Inter, a causa di una difesa imprecisa dei nerazzurri. Conferenza stampa Hauge alla vigilia di Inter Bodo Glimt: «Bello tornare a San Siro. I miei ex compagni al Milan sono stati contenti del gol all'Inter»Hauge ha parlato oggi prima della partita Inter contro Bodo Glimt, spiegando che tornare a San Siro gli ha portato emozioni forti.