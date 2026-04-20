Ultimissime Inter LIVE | l’intervista di Akanji Chivu lancia Bonny contro il Como

Nella giornata di oggi, le principali novità riguardano l'intervista di un calciatore e una dichiarazione di un ex giocatore rivolta a una squadra di calcio. Sono stati aggiornati gli sviluppi in tempo reale sulle attività del club e le reazioni dei protagonisti. La cronaca si concentra sugli eventi più recenti e sulle dichiarazioni più discusse nel mondo nerazzurro.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 20 APRILE. Akanji a Sport Mediaset: «Scudetto vicino, ma ora vogliamo la finale di Coppa Italia». E spunta il retroscena sul Milan. Akanji, difensore dell’Inter, ha parlato del momento nerazzurro in vista della semifinale di Coppa Italia contro il Como Inter Como, Chivu rilancia Bonny? Grande chance per il francese in Coppa Italia.🔗 Leggi su Internews24.com

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