Alle 20:45 si gioca a San Siro l'incontro tra Inter e Parma, valido per il 35° turno di Serie A 202526. Al momento, il risultato vede i nerazzurri in vantaggio di un gol, segnato da Thuram a fine primo tempo. La partita è seguita in diretta mentre le squadre si preparano a riprendere il gioco dopo l'intervallo.

di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 20:45 a San Siro per Inter Parma, match del 35° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Parma, match valevole per la 35^ giornata del campionato di Serie A 202526. I nerazzurri, reduci dal pareggio per 2 a 2 contro il Torino, si trovano stabilmente al primo posto in classifica con 79 punti. Alla squadra di Chivu basterà anche solo un pareggio contro i ducali per laurearsi Campioni d’Italia (grazie al pareggio di ieri tra Como e Napoli). I ducali, reduci dalla vittoria per 1 a 0 contro il Pisa, si trovano al dodicesimo posto in classifica con 42 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Parma LIVE 1-0: la sblocca Thuram sul finire del primo tempo! Nerazzurri avanti all’intervallo

Notizie correlate

Inter Atalanta LIVE 1-0: termina il primo tempo, nerazzurri avantiMercato Inter, Nico Paz resta il sogno nerazzurro: non è impossibile! I dettagli Mercato Inter, Ausilio e Marotta al lavoro: sono quattro i colpi...

Torino Inter LIVE 0-1: termina il primo tempo, nerazzurri avantidi Alberto PetrosilliAppuntamento alle 18 all’Olimpico Grande Torino per Torino Inter, match del 34° turno di Serie A 2025/26: seguilo live con noi...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Inter-Parma, la guida completa al match; Serie A, oggi Inter-Parma: orario, probabili formazioni e dove vederla; Inter-Parma: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Dove vedere Inter-Parma in tv e streaming: canale, orario, formazioni.

Inter-Parma 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di ThuramLa diretta live di Inter-Parma di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

INTER-PARMA 1-0 (45' + 1 Thuram)Segui con noi di FcInterNews la diretta testuale della partita che può valere la conquista del ventunesimo Scudetto per i nerazzurri ... fcinternews.it

INTER-PARMA 1-0 (46' Thuram) FINE PRIMO TEMPO Sucic avvia l'azione e serve Zielinski nello spazio, grande palla del polacco per Thuram che controlla e batte Suzuki. Inter avanti proprio all'ultima azione! x.com

Marotta prima di Inter-Parma torna sulle ultime news reltive all'inchiesta degli arbitri: "Inchiesta Rocchi Non c'è niente da aggiungere rispetto alla settimana scorsa, è copia-incolla perché siamo tranquillissimi, avendo agito sempre con la massima correttezza" - facebook.com facebook