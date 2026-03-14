Inter Atalanta LIVE 1-0 | termina il primo tempo nerazzurri avanti

Alle 15 si è disputato a San Siro il match tra Inter e Atalanta, valido per la 29ª giornata di Serie A. Al termine del primo tempo, la squadra di casa si trova in vantaggio con un gol di scarto. La partita è iniziata alle 15 e sta proseguendo con le due squadre che cercano di ottenere il risultato desiderato.

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