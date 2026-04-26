Torino Inter LIVE 0-1 | termina il primo tempo nerazzurri avanti

Alle 18 si è aperto all’Olimpico Grande Torino il match tra Torino e Inter, valido per il 34° turno di Serie A 202526. Al termine del primo tempo, la squadra ospite è in vantaggio con un gol segnato durante la prima frazione di gioco. La partita prosegue con la seconda parte ancora da disputare, mentre i tifosi seguono con attenzione gli sviluppi in diretta.

di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 18 all’Olimpico Grande Torino per Torino Inter, match del 34° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto all’Olimpico Grande Torino per Torino Inter, match valevole per la 34^ giornata del campionato di Serie A 202526. I granata, reduci dal pareggio per 0 a 0 con la Cremonese, si trovano al 13° posto in classifica con 40 punti. I nerazzurri, reduci dal successo per 3 a 0 contro il Cagliari, sono stabilmente al primo posto in classifica con 78 punti, ma non potranno festeggiare già oggi la matematica vittoria dello scudetto, per via del successo ottenuto ieri dal Napoli contro la Cremonese.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Torino Inter LIVE 0-1: termina il primo tempo, nerazzurri avanti FREDDO POLARE A TORINO !!! JUVE A -18 #seriea #nerazzurri #calcio #fcim #forzainter Notizie correlate Inter Atalanta LIVE 1-0: termina il primo tempo, nerazzurri avantiMercato Inter, Nico Paz resta il sogno nerazzurro: non è impossibile! I dettagli Mercato Inter, Ausilio e Marotta al lavoro: sono quattro i colpi... Inter Roma LIVE 2-1: Calhanoglu riporta avanti i nerazzurri con una prodezza dai 30 metri! Termina il primo tempodi Alberto PetrosilliAppuntamento alle 20:45 a San Siro per Inter Roma, match valevole per il 31° turno di Serie A 2025/26: seguilo live con noi... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Torino vs. Inter, LIVE; Serie A, oggi Torino-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla; Torino - Inter; Torino-Inter: Sky, Dazn o Now? Dove vederla in streaming e in tv. LIVE Torino-Inter 0-1 Serie A 2025/2026: Tiro di Zielinski Sfiora Il BersaglioSerie A 2025/2026, 34a giornata. Cronaca minuto per minuto di Torino-Inter: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it Torino-Inter 0-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Thuram per i nerazzurriLa diretta live di Torino-Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Finiamo il primo tempo sotto di un gol #TorinoInter - facebook.com facebook Dimarco per Thuram, inter in vantaggio a Torino #TorinoInter 0-1 x.com