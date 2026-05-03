Inter Parma LIVE 1-0 | Dumfries si divora il raddoppio sottoporta!

Alle 20:45 si accendono i riflettori di San Siro per la partita tra Inter e Parma, valida per il 35° turno del campionato di Serie A 202526. Durante l'incontro, Dumfries ha avuto un'occasione importante, ma ha sbagliato a pochi metri dalla porta. La gara si è conclusa con un risultato di 1-0, con la squadra ospite che ha ottenuto la vittoria.

di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 20:45 a San Siro per Inter Parma, match del 35° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Parma, match valevole per la 35^ giornata del campionato di Serie A 202526. I nerazzurri, reduci dal pareggio per 2 a 2 contro il Torino, si trovano stabilmente al primo posto in classifica con 79 punti. Alla squadra di Chivu basterà anche solo un pareggio contro i ducali per laurearsi Campioni d’Italia (grazie al pareggio di ieri tra Como e Napoli). I ducali, reduci dalla vittoria per 1 a 0 contro il Pisa, si trovano al dodicesimo posto in classifica con 42 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Parma LIVE 1-0: Dumfries si divora il raddoppio sottoporta! Notizie correlate Inter Atalanta LIVE 1-0: Thuram si divora il raddoppio a tu per tu con Carnesecchi!di Alberto PetrosilliAppuntamento alle 15 a San Siro per Inter Atalanta, match valevole per la 29^ giornata di Serie A: seguilo live con noi Tutto... Bosnia Italia 0-1 LIVE: Kean si divora il raddoppiodi Marco BaridonBosnia Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale playoff Mondiali 2026 L’Italia è... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Inter-Parma, la guida completa al match; Serie A, oggi Inter-Parma: orario, probabili formazioni e dove vederla; Inter-Parma: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Inter-Parma: probabili formazioni e statistiche. Inter-Parma 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: i nerazzurri hanno lo Scudetto in pugnoLa diretta live di Inter-Parma di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Inter-Parma: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo realeI nerazzurri ricevono i Ducali di Cuesta all'incontro valido per la 35ª giornata di campionato. In palio per Chivu, 1 punto per festeggiare il 21º scudetto ... tuttosport.com Inter-Parma, comunicato il dato sugli spettatori presenti al Meazza x.com Inter-Parma 1-0: fine primo tempo, nerazzurri in vantaggio grazie al gol di Thuram - facebook.com facebook