Bosnia Italia 0-1 LIVE | Kean si divora il raddoppio

Nella finale playoff per i Mondiali 2026, la partita tra Bosnia e Italia si è conclusa con una vittoria di misura per gli azzurri. La gara ha visto un gol di Kean, che ha avuto l'opportunità di raddoppiare ma non è riuscito a realizzarla. La partita è stata seguita in diretta con aggiornamenti su moviole, tabellino e risultato.

di Marco Baridon Bosnia Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale playoff Mondiali 2026. L’Italia è attesa dalla finale playoff con la Bosnia, con l’obiettivo di staccare il pass per i Mondiali 2026. Azzurri chiamati a centrare l’accesso alla Coppa del Mondo dopo 12 anni di astinenza. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Bosnia Italia 0-1: sintesi e moviola. 60′ OCCASIONE KEAN – Va via in velocità e si presenta davanti a Vasilj ma spara clamorosamente alto sopra la traversa. INIZIA LA RIPRESA FINE PRIMO TEMPO 43′ CAMBIO ITALIA – Gatti prende il posto di Retegui. 42′ ESPULSO BASTONI – Ingenuità del difensore che interviene in scivolata sull’azione personale di Memic che era scappato via in velocità e si involava verso la porta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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