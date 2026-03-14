Inter Atalanta LIVE 1-0 | Thuram si divora il raddoppio a tu per tu con Carnesecchi!

Alle 15 si è disputato a San Siro il match tra Inter e Atalanta, valido per la 29ª giornata di Serie A. L'incontro si è concluso con un risultato di 1-0, grazie a un gol che ha deciso il risultato. Durante la partita, Thuram ha avuto un'occasione per il raddoppio, ma ha sprecato a tu per tu con Carnesecchi.

di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 15 a San Siro per Inter Atalanta, match valevole per la 29^ giornata di Serie A: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Atalanta, sfida valevole per il 29° turno del campionato di Serie A 202526. I nerazzurri di Chivu, reduci dal KO nel derby contro il Milan per 1 a 0, cercano subito il riscatto. La Dea di Palladino, reduce dal pareggio per 2 a 2 contro l’Udinese si trova attualmente al 7° posto in classifica con 46 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE CRONACA. 60? – Thuram si divora il raddoppio a tu per tu con Carnesecchi! 49?... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Atalanta LIVE 1-0: Thuram si divora il raddoppio a tu per tu con Carnesecchi! Articoli correlati Como Inter LIVE 0-0: Valle si divora clamorosamente il vantaggio a tu per tu con Martinez!Mercato Inter, accelerata per Goretzka: il centrocampo nerazzurro punta al ringiovanimento. Borussia Dortmund Inter LIVE 0-0: Pio Esposito a tu per tu con Kobel, salva tutto BensebainiMercato Inter, Bastoni seguito in Premier League! Ecco quali club sono interessate Calciomercato Inter, clamorosa suggestione Alisson! Si apre il... Aggiornamenti e notizie su Inter Atalanta Temi più discussi: Inter-Atalanta, tutto quello che c'è da sapere; Inter-Atalanta, Sky o Dazn? Dove vederla in tv e in streaming; Inter-Atalanta: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni; Inter - Atalanta in Diretta Streaming | DAZN IT. LIVE - Inter-Atalanta 1-0, 53': oltre 74mila i presenti a San Siro. Doppio cambio per PalladinoINTER-ATALANTA 1-0 (26' Esposito) LIVE MATCH HALFTIME REPORT - Basta una zampata, quella di Pio Esposito che ritrova la via della rete bucando le mani a Marco Carnesecchi con un ... fcinternews.it Inter-Atalanta 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Pio Esposito, via secondo tempoLa diretta live di Inter-Atalanta di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it #InterAtalanta 1-0 HT Partita brutta con possesso sterile Inter e Atalanta con contropiede alla Mondonico. Alla fine sono 3 occasioni per parte, l’Inter sempre lentissima nei giro palla e troppo caritatevole in rifinitura, con un Sucic totalmente fuori partita e Dimarc x.com PIO ESPOSITO!!! INTER AVANTI!!! Il bomber nerazzurro con la partecipazione di Carnesecchi Palladino e l'Atalanta chiedono un fallo di mano di Dumfries, ma non c'è niente - facebook.com facebook