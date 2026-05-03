Inter Parma LIVE 0-0 | inizio di gara a ritmi blandi

Da internews24.com 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 20:45 si è aperto a San Siro il match tra Inter e Parma, valevole per il 35° turno di Serie A 202526. La partita è iniziata a ritmi bassi, senza grandi occasioni da rete nei primi minuti. I due team sono entrati in campo con prudenza, e il punteggio è rimasto sullo 0-0. La cronaca del confronto proseguirà con aggiornamenti in tempo reale.

di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 20:45 a San Siro per Inter Parma, match del 35° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Parma, match valevole per la 35^ giornata del campionato di Serie A 202526. I nerazzurri, reduci dal pareggio per 2 a 2 contro il Torino, si trovano stabilmente al primo posto in classifica con 79 punti. Alla squadra di Chivu basterà anche solo un pareggio contro i ducali per laurearsi Campioni d’Italia (grazie al pareggio di ieri tra Como e Napoli). I ducali, reduci dalla vittoria per 1 a 0 contro il Pisa, si trovano al dodicesimo posto in classifica con 42 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro.🔗 Leggi su Internews24.com

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PARMA INTER in Diretta! Live reaction Serie A [NO Streaming]

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