Inter Parma LIVE 0-0 | inizio di gara a ritmi blandi

Alle 20:45 si è aperto a San Siro il match tra Inter e Parma, valevole per il 35° turno di Serie A 202526. La partita è iniziata a ritmi bassi, senza grandi occasioni da rete nei primi minuti. I due team sono entrati in campo con prudenza, e il punteggio è rimasto sullo 0-0. La cronaca del confronto proseguirà con aggiornamenti in tempo reale.

di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 20:45 a San Siro per Inter Parma, match del 35° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Parma, match valevole per la 35^ giornata del campionato di Serie A 202526. I nerazzurri, reduci dal pareggio per 2 a 2 contro il Torino, si trovano stabilmente al primo posto in classifica con 79 punti. Alla squadra di Chivu basterà anche solo un pareggio contro i ducali per laurearsi Campioni d’Italia (grazie al pareggio di ieri tra Como e Napoli). I ducali, reduci dalla vittoria per 1 a 0 contro il Pisa, si trovano al dodicesimo posto in classifica con 42 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Parma LIVE 0-0: inizio di gara a ritmi blandi PARMA INTER in Diretta! Live reaction Serie A [NO Streaming] Notizie correlate Juventus Torino Under 16 3-1 LIVE: ritmi bassi, gara in controllo per i bianconeridi Fabio ZaccariaJuventus Torino Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno degli ottavi di... Leggi anche: LIVE Skeleton, Gara mista a coppie Olimpiadi in DIRETTA: manca poco all’inizio della gara, Fumagalli/Bagnis vogliono sorprendere Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Serie A, oggi Inter-Parma: orario, probabili formazioni e dove vederla; Dove vedere Inter-Parma in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Inter-Parma: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Inter-Parma: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni. Inter-Parma 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: nerazzurri a un passo dallo ScudettoLa diretta live di Inter-Parma di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Inter-Parma, le formazioni ufficiali e il risultato LIVEMarotta a DAZN prima della partita: Prudenza, il Parma merita tutto il nostro rispetto, ma sappiamo anche che abbiamo l'esame più importante per la laurea. Ce la metteremo tutta per questo traguardo ... sport.sky.it Inter-Parma, anche Luis Henrique e Calhanoglu in panchina con i compagni x.com Calhanoglu, niente scaramanzia prima di Inter-Parma: scudetto cucito sulla maglia - facebook.com facebook