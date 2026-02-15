LIVE Skeleton Gara mista a coppie Olimpiadi in DIRETTA | manca poco all’inizio della gara Fumagalli Bagnis vogliono sorprendere
Luca Fumagalli e Marco Bagnis si preparano a scendere in pista, dopo che la gara mista a coppie di skeleton alle Olimpiadi è stata rimandata di venti minuti a causa delle condizioni della neve. Con il via imminente, gli atleti sono già pronti nelle capsule, pronti a sfidarsi sotto gli occhi degli spettatori.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.00 Ci siamo, mancano venti minuti all’inizio della gara mista a coppie dello skeleton, con l’inizio che è stato posticipato di venti minuti. 9.20 Buongiorno amici di OA Sport, questa la startlist ufficiale della gara di skeleton doppio misto, con ben due coppie azzurre presenti: 1 – AndzaneIndriksons LAT 2 -ChannellBrusic CAN 3 – JohansenVestergaard Johansen DEN 4 – CurtisBarefoot USA 5 – LiangLin CHN 6 – MargaglioGaspari ITA 7 – RoFlorian USA 8 – HongJung KOR 9 – FumagalliBagnis ITA 10 – ZhaoChen CHN 11 – FlockMaier AUT 12 – TarbitWyatt GBR 13 – KreherJungk GER 14 – Pfeifer Grotheer GER 15 – SteockerWeston GBR Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della gara di skeleton a squadre miste alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. 🔗 Leggi su Oasport.it
Oggi, Fumagalli e Bagnis sono usciti con il miglior tempo, ma la gara di skeleton a squadre miste alle Olimpiadi di Milano Cortina si deciderà tra le squadre di Gran Bretagna e Germania.
Fumagalli e Bagnis partono come outsider per una medaglia nella gara di skeleton doppio misto ai Giochi di Milano Cortina, causando sorpresa tra gli appassionati.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Skeleton oggi, Olimpiadi 2026: orari 15 febbraio, tv, streamingOggi, domenica 15 febbraio, andrà a calare il sipario sul programma dello skeleton ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo che nei ... oasport.it
16.00 Pattinaggio di velocità 1000m U: Lorello (1), Ghiotto (3) 16.00 Skeleton D: Fumagalli (14), Margaglio (19) 19.00 Pattinaggio di figura singolo U: Rizzo, Grassl 19.05 Curling a squadre U vs 19.30 Skeleton U: Bagnis, Gaspari 21.10 Hockey QF D vs x.com
