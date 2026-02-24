Inter Bodo Glimt LIVE 0-0 | Thuram vicinissimo al vantaggio palla di poco sopra la traversa

Thuram ha colpito la traversa durante la partita tra Inter e Bodo Glimt, che termina senza reti. La squadra norvegese si difende bene, ma l’attaccante italiano ha avuto un’ottima occasione per sbloccare il risultato. I tifosi restano in trepidazione, mentre i giocatori cercano di trovare spazi nel pressing avversario. La sfida, valida per i playoff di ritorno di Champions League, entra nel vivo con molte speranze di sbloccare il punteggio.

di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 21 a San Siro per Inter Bodo Glimt, match valevole per i playoff di ritorno di Champions League: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Bodo Glimt, playoff di ritorno di Champions League. Pubblico delle grandi occasioni per una delle partite più importanti della stagione per la squadra di Chivu, chiamata ad un'impresa per rimontare il 3-1 maturato nel match d'andata in Norvegia. Segui con noi la cronaca live testuale dell'incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 16? – Thuram vicinissimo al vantaggio, palla di poco sopra la traversa 11? – Miracolo di Haikin su Dimarco! 3? – Pio Esposito subito pericoloso di testa! Partiti a San Siro! Migliore in campo a fine primo tempo:.