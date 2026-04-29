Atalanta Juve Primavera 0-1 LIVE | traversa clamorosa di Montero!

Nella finale di Coppa Italia Primavera, la partita tra Atalanta e Juventus si è conclusa con la vittoria dei bianconeri per 1-0. Durante l'incontro, un tiro di Montero ha colpito la traversa, creando un’occasione importante per la Juventus. La partita è stata seguita con attenzione, con analisi dettagliate di moviola e cronaca in diretta. La sfida si è disputata nel contesto della stagione 202526, con i giovani talenti coinvolti in un match molto combattuto.

di Marco Baridon Atalanta Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale di Coppa Italia 202526. (inviato all’Arena Civica di Milano) – È tempo di finale per la Juve Primavera. I bianconeri di Simone Padoin affrontano l’Atalanta nell’ultimo atto della Coppa Italia. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Atalanta Juve Primavera 0-1: sintesi e moviola. 51? TRAVERSA MONTERO – Merola sguscia via a sinistra, scodella dal fondo per Montero che impatta di testa. Vola Anelli e con l’aiuto della traversa respinge il pallone e nega il raddoppio alla Juve. 49? Tiro Mouisse – Parte forte l’Atalanta con il neo entrato Mouisse.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Atalanta Juve Primavera 0-1 LIVE: traversa clamorosa di Montero! Atalanta 0-2 Juventus U20 HIGHLIGHTS | Primavera 1 | Matchday 17 Notizie correlate Atalanta Juve Primavera 0-1 LIVE: resiste il vantaggio di Rizzo, parata clamorosa di Radu!di Marco BaridonAtalanta Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale di Coppa Italia... Juve Fiorentina Primavera 0-0 LIVE: occasione per Monterodi Redazione JuventusNews24Juve Fiorentina Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 34ª giornata di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Coppa Italia Primavera | Dove vedere Atalanta-Juventus; Atalanta-Juventus Primavera: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la finale di Coppa Italia; Coppa Italia Primavera: mercoledì la finale con la Juventus; Atalanta e Juve si giocano la Coppa Italia Primavera. Diretta | Atalanta Juventus Primavera (risultato 0-1) streaming video tv: gol di Rizzo! Coppa Italia 2026Diretta Atalanta Juventus streaming video tv: risultato e probabili formazioni dall'Arena Civica per la finale della Coppa Italia Primavera, stagione 2025/2026. ilsussidiario.net Finale Coppa Italia Primavera, Atalanta-Juventus LIVE 0-1 sotto gli occhi di Spalletti e Comolli: goal di RizzoAtalanta-Juventus (calcio d'inizio alle ore 17) è la finale della Coppa Italia Primavera. Si gioca in gara secca all'Arena Civica Gianni Brera di Milano sotto gli occhi dell'allenatore della prima s ... calciomercato.com Spalletti mantiene un occhio a 360 gradi sul progetto Juve e lo conferma la sua presenza all’Arena Civica “Gianni Brera" per supportare la Primavera bianconera, impegnata stasera nella finale di Coppa Italia Primavera contro l'Atalanta Giro di saluti e un oc - facebook.com facebook LIVE Atalanta-Juve Primavera: si sblocca il match! Il risultato in tempo reale shorturl.at/Q7jee x.com