Inter-Parma LE ULTIME | Ndiaye in vantaggio su Lautaro Valenti

A San Siro, il Parma di Cuesta affronta l'Inter con l’obiettivo di tornare dalla trasferta con una prestazione convincente. La squadra emiliana, già sicura della salvezza, cerca di migliorare il suo rendimento e mantenere alta la qualità del gioco. Tra i protagonisti in campo, Ndiaye si distingue con un vantaggio su Lautaro Valenti, mentre il match si svolge in un clima di determinazione e concentrazione.

A San Siro a fare il guastafeste. Il Parma di Cuesta vuole tornare da Milano con una prestazione convincente per dare ancora più lustro alla sua stagione positiva, con la salvezza già in tasca e mai in discussione, per la verità. Contro l'Inter, lo spagnolo vorrà fare bella figura. Il gruppo al.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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