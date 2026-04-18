Udinese-Parma LE ULTIME | Cuesta riabbraccia Pellegrino out Valenti c' è Ndiaye

Prima della partita tra Udinese e Parma, il difensore spagnolo Carlos Cuesta ha parlato della volontà di tornare a vincere, ricordando che la squadra non ottiene i tre punti da sei partite. Durante l’allenamento, Cuesta ha riabbracciato Pellegrino, mentre Valenti è rimasto fuori per infortunio. La formazione include anche Ndiaye tra i titolari. La partita si avvicina con questi aggiornamenti in vista del calcio di inizio.

Tornare a vincere: il messaggio di Carlos Cuesta alla vigilia è stato chiaro. "I tre punti ci mancano da sei gare" ha detto l'allenatore spagnolo in conferenza stampa. Missione non semplice, davanti al Parma che va a caccia di continuità ci sarà l'Udinese, tra le squadre più in forma del.🔗 Leggi su Parmatoday.it Udinese-Pisa 2-2: gol e highlights | Serie A Notizie correlate Leggi anche: Udinese-Parma LE ULTIME | Cuesta riabbraccia Pellegrino, Nicolussi Caviglia in regia Leggi anche: Parma-Verona LE ULTIME | Strefezza e Pellegrino, Cuesta ci pensa Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Udinese-Parma, under 18 a 5 €; Udinese-Parma: probabili formazioni e statistiche; Probabili formazioni Udinese-Parma: chi gioca titolare e le ultime su Zaniolo, Atta, Davis, Nicolussi Caviglia, Strefezza e Pellegrino; Udinese-Parma: convocati e probabili formazioni. Udinese-Parma: le formazioni ufficialiLa 33^ giornata di Serie A proseguirà con le sfida tra Udinese e Parma, reduci rispettivamente dal successo sul Milan e dal pareggio col Napoli. Scopriamo insieme le formazioni ufficiali di ... fantacalcio.it Udinese-Parma, le formazioni ufficiali della partita di Serie AA inaugurare il sabato della 33^ giornata di Serie A, alle ore 15, è Udinese-Parma. Dopo la vittoria di San Siro contro il Milan, Runjaic deve rinunciare a Davis per infortunio: davanti Zaniolo è l'un ... sport.sky.it We have kick-off in #Udinese vs. #Parma with a late change due to injury! #UdineseParma #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com SERIE A | In campo Udinese-Parma. Segui la DIRETTA #ANSA facebook