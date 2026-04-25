Parma-Pisa LE ULTIME | Confermato Ndiaye in difesa

Oggi si gioca una partita importante tra Parma e Pisa, con il Parma che potrebbe già assicurarsi la salvezza in caso di vittoria. Se i padroni di casa dovessero vincere, si chiuderebbe anticipatamente il discorso della permanenza in campionato, considerando che la qualificazione matematica era stata già raggiunta in precedenza. La formazione del Parma si presenterà con Ndiaye confermato in difesa.

Una partita che può valere una stagione: nel senso che se il Parma oggi dovesse battere il Pisa archivierebbe anticipatamente il discorso dell'aritmetica salvezza, formalmente chiuso diverse giornate fa. Manca, appunto, la certezza matematica per far scattare la festa davanti ai propri tifosi che.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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