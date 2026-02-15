Parma-Verona LE ULTIME | Strefezza e Pellegrino Cuesta ci pensa

Il Verona affronta il Parma oggi alle 15 al Tardini, perché vuole conquistare i tre punti e uscire dalla zona pericolo in classifica. Strefezza e Pellegrino sono tra i giocatori più attesi per guidare l’attacco degli ospiti, mentre Cuesta si prepara a rafforzare la difesa. La squadra di Tudor punta tutto sulla vittoria per risollevare il morale e migliorare la posizione in classifica.

Sulla strada della salvezza del Parma c'è il Verona. Buona parte della pratica passa dal Tardini dove, alle 15, arriva l'Hellas con un solo risultato a disposizione: la vittoria. Recuperato Valenti, con Estevez nella lista dei convocati, Cuesta ha in programma di schierare davanti a Corvi la difesa a tre e, a gara in corso, giocarsi pure la carta Carboni. In mezzo al campo dovrebbe tornare titolare Nicolussi Caviglia, con Bernabé e Keita a sostenerlo. davanti Strefezza favorito su Ondrejka e Oristanio per una maglia da titolare di fianco a Pellegrino. PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Bernabé, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Strefezza, Pellegrino.