Torino Inter Chivu ne cambia cinque dopo la Coppa Italia | le ultime di formazione
Dopo la partita di Coppa Italia, l’allenatore ha effettuato cinque cambi nella formazione della squadra, inserendo di nuovo in campo Sommer e Dumfries. Sono stati schierati anche Thuram e Pio Esposito, che hanno ottenuto una maglia da titolari. La rotazione dei giocatori ha portato alcune novità rispetto alle formazioni precedenti, con l’obiettivo di prepararsi alle prossime sfide ufficiali.
di Lorenzo Vezzaro Torino Inter: le ultime sulle scelte di formazione con i ritorni di Sommer e Dumfries e il lancio della coppia Thuram-Pio Esposito. Dopo la grande vittoria in rimonta contro il Como in Coppa Italia, l’Inter si prepara ad affrontare la trasferta di Torino con l’obiettivo di avvicinarsi ulteriormente allo scudetto. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il tecnico Cristian Chivu è intenzionato a gestire le rotazioni della rosa, preparando ben cinque cambi rispetto all’undici sceso in campo nell’impegno infrasettimanale. La strategia nerazzurra punta a mantenere alta l’intensità atletica per superare il muro granata e consolidare il vantaggio in classifica.🔗 Leggi su Internews24.com
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