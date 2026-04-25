Torino Inter Chivu ne cambia cinque dopo la Coppa Italia | le ultime di formazione

Dopo la partita di Coppa Italia, l’allenatore ha effettuato cinque cambi nella formazione della squadra, inserendo di nuovo in campo Sommer e Dumfries. Sono stati schierati anche Thuram e Pio Esposito, che hanno ottenuto una maglia da titolari. La rotazione dei giocatori ha portato alcune novità rispetto alle formazioni precedenti, con l’obiettivo di prepararsi alle prossime sfide ufficiali.