Inter-Parma le pagelle | nerazzurri all’inglese Thuram what else?

L'Inter ha ottenuto una vittoria importante contro il Parma, portando a casa tre punti invece del minimo richiesto. La partita, che avrebbe dovuto rappresentare una celebrazione del tricolore, ha visto i nerazzurri dominare e consolidare il risultato. Tra i protagonisti c’è Thuram, autore di una prestazione che si è fatta notare. La sfida si è disputata a San Siro, dove l’Inter cercava di mettere a segno un risultato che mancava da molti anni nel loro stadio.

Serviva un punto, ne sono arrivati tre. Doveva essere la partita del tricolore, trentasette anni dopo l’ultima volta nerazzurra in quel di San Siro. Nessuna sorpresa, Inter-Parma finisce 2-0: le pagelle della squadra nerazzurra. Sommer 6: giorno di festa, porta inviolata. Praticamente uno spettatore non pagante. Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter-Parma, le pagelle: nerazzurri all’inglese. Thuram, what else? Le pagelle di Parma-Inter #shorts #football #nerazzurri #inter #calcio #parmacalcio #perte #soccer Notizie correlate Pagelle Inter Bodo Glimt, clamoroso ko dei nerazzurri! Akanji da incubo, Barella e Thuram flopMercato Milan, Goretzka diventa un obiettivo concreto a zero! Furlani prova l’affondo nonostante la concorrenza Rinnovo McKennie, la Juve lo blinda e... Inter Parma LIVE 1-0: la sblocca Thuram sul finire del primo tempo! Nerazzurri avanti all’intervallodi Alberto PetrosilliAppuntamento alle 20:45 a San Siro per Inter Parma, match del 35° turno di Serie A 2025/26: seguilo live con noi Tutto pronto a... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Le pagelle di Torino-Inter: Simeone scatenato, Bisseck perfetto; Le pagelle di Torino-Inter 2-2: Simeone (7,5) suona la carica, Bonny (5,5) non incide. Chivu a -2 dallo scudetto con un occhio a Como-Napoli; Inter Primavera, il calendario completo e i risultati aggiornati; Parma-Pisa 1-0, pagelle: Elphege inarrestabile, male Stojilkovic. Inter-Parma, pagelle: Barella e Thuram alzano la voce! Chivu da 10: ha demolito tuttiLe pagelle di Daniele Mari, direttore di Fcinter1908, su Inter-Parma 2-0: l'Inter trionfa e vince il suo 21esimo scudetto ... fcinter1908.it Pagelle Inter-Parma 2-0: Thuram ci mette la firma, Pio Esposito non brilla, disastro NdiayeInter campione d’Italia 2025/26. Bastava un solo punto ai nerazzurri, ma la squadra di Chivu è riuscita a regalare a San Siro una notte magica, arricchendo la serata scudetto con un 2-0 che significa ... sport.virgilio.it O Inter vence o Scudetto #sporttvportugal #SERIEAnaSPORTTV #SerieA #Inter #Parma x.com ULTIM'ORA - L'Inter è campione d'Italia: Parma ko, inizia la festa a San Siro. L'articolo nel primo commento Inter, scudetto, San Siro - facebook.com facebook