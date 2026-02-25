Pagelle Inter Bodo Glimt clamoroso ko dei nerazzurri! Akanji da incubo Barella e Thuram flop

Akanji ha commesso errori gravi durante la partita contro il Bodo Glimt, causando una sconfitta pesante per l'Inter. Barella e Thuram hanno deluso le aspettative, non riuscendo a incidere sul gioco. I nerazzurri hanno mostrato molte difficoltà in fase difensiva, lasciando spazio agli avversari. La sconfitta nel playoff di ritorno mette in dubbio la qualificazione alla prossima Champions League. La squadra adesso deve trovare subito nuove energie per il prossimo impegno.

Thuram si è mostrato in difficoltà durante la partita, a causa di errori difensivi e poca precisione in fase offensiva.

Akanji commette errori in difesa, causando occasioni per il Bodo Glimt, mentre Pio e Bastoni mantengono alta la tensione con le loro azioni.

