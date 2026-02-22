VIDEO Milan-Parma | pullman rossonero arrivato a San Siro | PM News

Il pullman del Milan è arrivato a San Siro, portando i giocatori in vista della partita contro il Parma. La squadra ha raggiunto lo stadio poco fa, con i tifosi che aspettano fuori per accogliere i calciatori. La sfida inizierà alle 18:00 e le squadre sono pronte a scendere in campo. I giocatori si preparano nell’area spogliatoi, mentre il pubblico si raduna sugli spalti. La tensione cresce in attesa del calcio d’inizio.

Il pullman rossonero è giunto da pochi minuti a 'San Siro'. Alle ore 18:00 in campo per Milan-Parma! Ecco il video dell'arrivo del Diavolo. Il pullman dei rossoneri di Massimiliano Allegri è giunto da pochi minuti allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Alle ore 18:00 tutti in campo per Milan-Parma, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026. Ecco, dunque, l'arrivo del Diavolo di Allegri allo stadio nel video del nostro inviato sul luogo, Stefano Bressi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it VIDEO, Milan-Sassuolo: pullman rossonero arrivato a San Siro | PM NewsIl pullman del Milan è appena arrivato a San Siro, segnando l'inizio della giornata di grande attesa per la partita contro il Sassuolo. VIDEO, Milan-Verona: pullman rossonero arrivato a San Siro | PM NewsIl pullman del Milan è arrivato allo stadio di San Siro in vista della partita contro il Verona, in programma alle 12:30. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: VIDEO MN - Arrivato a San Siro il pullman del Milan. Stasera la sfida col Como; MP VIDEO - Il ritorno a San Siro del Milan! Le nostre immagini prima della sfida contro il Como; Milan-Parma entusiasmo alle stelle | si va verso il sold out a San Siro | PM News. Milan-Parma, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e probabili formazioniIl Milan ospita il Parma nella partita valida per la 26ª giornata di Serie A. Si gioca oggi alle 18:00, diretta tv e streaming su DAZN e Sky. Le ultime news sulle formazioni di Allegri (squalificato) ... fanpage.it Parma-Milan 2-2: video, gol e highlightsGrazie a un gran secondo tempo il Parma conquista un punto contro il Milan, al Tardini, rimontando da 0-2 a 2-2. I rossoneri dominano la prima frazione, passano in vantaggio con Saelemaekers e ... sport.sky.it Segui con noi la sfida tra Milan e Parma LIVE! https://www.milannews24.com/milan-parma-live-cronaca-tabellino-serie-a/ #Milan #Parma #SerieA #Live - facebook.com facebook Marinozzi: “Contro il Parma il Milan deve evitare di crearsi problemi da solo. All’andata …” #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com