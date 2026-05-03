inter parma la notte dello scudetto per il campionato fenice di chivu

Nella notte dello scudetto, il campionato di calcio vede l’Inter affrontare il Parma in una sfida decisiva. L’allenatore ha scelto di reintegrare Lautaro Martinez e Alessandro Bastoni nella formazione titolare, mentre Piotr Zielinski prende il posto di Hakan Calhanoglu. La partita rappresenta l’ultimo tentativo per l’Inter di conquistare il ventunesimo titolo di campione d’Italia.

di Lorenzo Vezzaro Inter Parma rappresenta l’ultimo sforzo per il titolo numero 21: tornano Lautaro e Bastoni mentre Zielinski sostituisce Calhanoglu. L’attesa sta per finire a San Siro, dove questa sera l’ Inter affronta il Parma con l’obiettivo di mettere il sigillo definitivo su quello che il quotidiano Libero ha definito un “campionato-fenice”, rinato dopo le difficoltà della scorsa estate. Per conquistare matematicamente il tricolore numero 21, la squadra di Cristian Chivu non intende fare calcoli, schierando fin dal primo minuto i suoi uomini migliori per chiudere la pratica ed evitare sorprese dell’ultimo minuto. Il ritorno della ThuLa e i pilastri della difesa.🔗 Leggi su Internews24.com

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