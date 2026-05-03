Inter-Parma è il giorno dello Scudetto di Chivu

Nella giornata di domenica 3 maggio, l'Inter di Cristian Chivu si prepara a disputare una partita decisiva allo stadio Giuseppe Meazza. La sfida rappresenta l’evento principale della stagione calcistica italiana, attirando l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori. La squadra scende in campo con l’obiettivo di conquistare un risultato che potrebbe portare alla vittoria dello scudetto.

L’ Inter di Cristian Chivu si appresta a vivere questa sera, domenica 3 maggio, l’appuntamento più atteso della stagione calcistica nazionale nella cornice dello stadio Giuseppe Meazza. Dopo che il pareggio esterno del Napoli sul campo del Como ha precluso agli azzurri di Antonio Conte la possibilità di una rimonta, ai nerazzurri basta ora raccogliere un solo punto nella sfida contro il Parma per appuntarsi sul petto il ventesimo Scudetto della propria storia. La squadra meneghina non dovrà dunque accontentarsi di un successo maturato davanti alla televisione, ma avrà l’opportunità di chiudere i giochi direttamente sul rettangolo verde davanti ai propri sostenitori.🔗 Leggi su Forzainter.eu

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