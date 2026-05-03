Alle prime luci di oggi, è iniziata la partita tra due squadre di calcio di massima serie. La sfida si svolge in un contesto in cui i nerazzurri hanno la possibilità di conquistare il titolo di campione d’Italia, a seconda del risultato. La partita è stata trasmessa in diretta e si svolge in uno stadio pieno di tifosi, con le squadre pronte a scendere in campo.

Prima però un video-ricordo di Alex Zanardi, morto nella giornata di sabato 2 maggio. Marotta a DAZN prima della partita: “Prudenza, il Parma merita tutto il nostro rispetto, ma sappiamo anche che abbiamo l’esame più importante per la laurea. Ce la metteremo tutta per questo traguardo”. Su Chivu: “Il coraggio è stato l’elemento principale di questa scelta, non avevamo dubbi sul fatto che potesse fare una bella stagione, se coronata da scudetto e Coppa Italia sarà straordinaria. Eravamo ottimisti, ma onestamente non mi aspettavo una stagione così importante da parte sua, anche se c’è quel puntino nero della Champions. Se restasse con noi tanti anni saremmo contenti”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Inter-Parma, la diretta | Per i nerazzurri può essere il giorno dello scudetto: inizia il match

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