Inter-Parma la diretta | Per i nerazzurri può essere il giorno dello scudetto | a breve l’inizio del match

Tra pochi minuti inizia la partita tra Inter e Parma, una sfida che potrebbe essere decisiva per i nerazzurri nella corsa allo scudetto. La squadra di casa scende in campo con l’obiettivo di ottenere i tre punti necessari per consolidare la posizione in classifica, mentre gli ospiti cercano di mettere in difficoltà gli avversari. La partita sarà trasmessa in diretta, con i tifosi che attendono con ansia il calcio d’inizio.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Esposito. Allenatore: Cristian ChivuA disposizione: Di Gennaro, Martinez, De Vrij, Lautaro Martinez, Luis Enrique, Bonny, Acerbi, Frattesi, Diouf, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Darmian, Cocchi, Mosconi. PARMA (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Ndiaye; Delprato, Bernabé, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Strefezza, Pellegrino. Allenatore: Carlos CuestaA disposizione: Corvi, Rinaldi, Valenti, Estevez, Almqvist, Ondrejka Oristanio, Sorensen, lphege, Ordonez, Britschgi, Carboni. Un punto. È quanto basta all’Inter per vincere aritmeticamente lo scudetto e diventare campione d’Italia per la 21esima volta dopo lo storico tricolore nel 2024, vinto nel derby contro il Milan.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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