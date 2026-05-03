È il giorno dello scudetto l’Inter può festeggiare a San Siro contro il Parma | cosa serve

Oggi allo stadio San Siro si gioca l’ultima giornata di campionato, con l’Inter pronta a festeggiare lo scudetto contro il Parma. Con il pareggio tra Como e Napoli, ai nerazzurri basta anche un pareggio per conquistare il 21° titolo nazionale. La squadra di Chivu si presenta in campo senza l’obbligo di vincere, considerando i risultati già maturati altrove. La partita si svolge in un clima di attesa e festa.

Dopo lo 0-0 tra Como e Napoli, ai nerazzurri di Chivu non serve nemmeno vincere: un pareggio consegna il 21° titolo della storia interista. San Siro pronta a rivivere la magia di 37 anni fa. Il momento è arrivato. Dopo mesi di dominio, di record e di attesa, oggi domenica 3 maggio l’Inter può alzare il tricolore. A San Siro, contro il Parma, la squadra di Cristian Chivu ha la possibilità di conquistare il ventunesimo scudetto della propria storia, il primo senza la seconda stella cucita sul petto — quella era arrivata due anni fa sotto la guida di Simone Inzaghi. E la matematica, dopo quanto accaduto ieri, è diventata ancora più favorevole. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it

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