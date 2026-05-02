Inter-Parma Chivu a caccia della vittoria scudetto | il pronostico

Nella 35ª giornata del campionato di serie A, la partita tra Inter e Parma assume un ruolo decisivo per la corsa al titolo. La squadra di casa punta alla vittoria per consolidare la propria posizione in classifica, mentre gli ospiti cercano punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. La sfida si svolge in un momento chiave del campionato, con entrambe le formazioni pronte a dare il massimo sul campo.

Nella 35ª giornata del campionato di serie A si potrebbe concludere la corsa al titolo: ai nerazzurri basterebbe una vittoria contro i ducali per festeggiare Ci siamo: può essere il week end dello scudetto per l'Inter, che battendo il Parma può raggiungere il titolo numero 21 e il primo della gestione Chivu. A Milano è già pronta la festa in piazza dei tifosi nerazzurri, ma prima c'è il match contro gli emiliani da affrontare. Scopriamo pronostico e quote di Inter-Parma in programma domenica 3 maggio alle ore 20.45. Prova gratis il futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA dedicata ai pronostici! L'Inter ha...🔗 Leggi su Gazzetta.it

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