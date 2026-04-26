L’Inter di Chivu ha concluso la partita contro il Torino con un pareggio, nonostante avesse inizialmente preso il vantaggio. La squadra si prepara ora alla sfida contro il Parma, considerando questa come un’occasione per assicurarsi matematicamente lo scudetto. La squadra ha concluso il match con un risultato pari, mantenendo comunque la posizione in classifica. La prossima partita sarà decisiva per gli obiettivi stagionali.

? Cosa sapere L'Inter di Chivu pareggia contro il Torino dopo aver perso il vantaggio iniziale.. La vittoria contro il Parma diventa necessaria per blindare matematicamente lo Scudetto.. Dopo il pareggio subito contro il Torino, l’Inter deve puntare tutto sulla sfida contro il Parma per blindare lo Scudetto, restando concentrata sul traguardo che dista ormai solo tre punti. Il clima nello spogliatoio nerazzurro è un misto di rammarico e determinazione dopo la rimonta subita in casa granata. Cristian Chivu, allenatore della squadra, ha ammesso come la gestione del vantaggio iniziale sia stata problematica: dopo il primo gol i giocatori hanno avvertito un senso di spavento, perdendo quel controllo che avevano mantenuto fino a quel momento.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inter, Chivu reagisce al pareggio: ora serve il Parma per lo Scudetto

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