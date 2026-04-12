Como Inter 3-4 | finisce qui i nerazzurri archiviano la pratica scudetto al termine di una gara pazza!

Alle 20:45 si è disputato al Sinigaglia il match tra Como e Inter, valido per il 32° turno di Serie A 202526. La partita si è conclusa con un punteggio di 3-4 a favore dei nerazzurri, che hanno portato a termine la loro gara. I tifosi hanno assistito a un incontro ricco di azioni e reti, con i nerazzurri che hanno concluso con una vittoria importante.

di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 20:45 al Sinigaglia per Como Inter, match valevole per il 32° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto al Sinigaglia per Como Inter, match valevole per la 32^ giornata del campionato di Serie A 202526. I lariani di Cesc Fabregas, reduci dal pareggio per 0 a 0 contro l’Udinese, sognano una qualificazione alla prossima Champions League e sono attualmente al quinto posto in classifica con 58 punti. I nerazzurri di Chivu, reduci dalla vittoria per 5 a 2 sulla Roma, sono al primo posto in classifica con 72 punti e hanno l’occasione per allungare sul Napoli (che è stato fermato dal pari col Parma) e sul Milan (che ieri ha perso in casa contro l’Udinese).🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Como Inter 3-4: finisce qui, i nerazzurri archiviano la pratica scudetto al termine di una gara pazza! Como Inter 0-0: finisce qui, tutto rimandato al ritorno a San SiroCalciomercato Inter, missione in Francia di Ausilio: individuato il dopo Acerbi! Ultime Mercato Inter, accelerata per Goretzka: il centrocampo... Inter Atalanta 1-1: finisce qui, altro stop per i nerazzurri tra le polemichedi Alberto PetrosilliAppuntamento alle 15 a San Siro per Inter Atalanta, match valevole per la 29^ giornata di Serie A: seguilo live con noi Tutto...