Inter Cagliari 3-0 | Finisce qui i nerazzurri regolano agevolmente la pratica!

Nella partita valida per la 33ª giornata di Serie A, l'Inter ha vinto 3-0 contro il Cagliari a San Siro. La gara si è svolta alle 20:45 e ha visto i nerazzurri dominare l’incontro, portando a casa un risultato netto. La partita si è conclusa senza ulteriori cambiamenti nel punteggio, confermando la superiorità della squadra di casa. La sfida si è giocata in una cornice di pubblico numeroso e appassionato.

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