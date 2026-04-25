Domenica prossima potrebbe essere il giorno in cui l'Inter conquista matematicamente lo scudetto, con una vittoria contro il Parma. La squadra di Chivu ha diverse possibilità di ottenere il titolo, che potrebbe arrivare già in questa giornata. La società sta preparando i festeggiamenti ufficiali, in attesa di un risultato che potrebbe mettere fine alla corsa del campionato. La partita si gioca in un clima di attesa tra i tifosi.

Fino a ieri, anche per una questione di scaramanzia, in casa Inter non era previsto alcun programma per un'eventuale festa scudetto da organizzare in questo fine settimana. Fino alla settimana prossima. neppure. Perché la matematica dice che a questo punto diventa probabile il titolo nerazzurro il weekend prossimo, dopo la partita di Torino in programma domani e quella contro il Parma la domenica successiva a San Siro. E chiaro è che numeri e punti in classifica confermino come l'Inter possa aritmeticamente vincere lo scudetto dopo la sfida alla squadra di Cuesta. Ma fino a ieri esisteva pure la possibilità che il gruppo di Chivu festeggiasse il titolo già questa domenica.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter, lo scudetto aritmetico arriva contro il Parma? Il piano per la festa

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