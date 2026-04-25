Domenica prossima potrebbe arrivare la matematica certezza dello scudetto per la squadra di Chivu, che affronta il Parma. La vittoria o anche un pareggio potrebbe garantire il primo posto in classifica. I tifosi sono già in attesa di celebrare, mentre lo staff preparara` il piano per la festa. La squadra si presenta con buone possibilità di conquistare il titolo, a seconda del risultato sul campo.

Fino a ieri, anche per una questione di scaramanzia, in casa Inter non era previsto alcun programma per un'eventuale festa scudetto da organizzare in questo fine settimana. Fino alla settimana prossima. neppure. Perché la matematica dice che a questo punto diventa probabile il titolo nerazzurro il weekend prossimo, dopo la partita di Torino in programma domani e quella contro il Parma la domenica successiva a San Siro. E chiaro è che numeri e punti in classifica confermino come l'Inter possa aritmeticamente vincere lo scudetto dopo la sfida alla squadra di Cuesta. Ma fino a ieri esisteva pure la possibilità che il gruppo di Chivu festeggiasse il titolo già questa domenica.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter, lo scudetto arriva contro il Parma? Ecco il piano per la festa

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