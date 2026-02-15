Pio Esposito a Sky | Serate che sogni da piccolo Scudetto? Mancano tante partite ma…

Pio Esposito ha commentato su Sky la vittoria dell’Inter contro la Juventus, spiegando che le serate di questo tipo sono i sogni di quando si è bambini. La partita ha mostrato l’importanza di ogni singolo goal e il suo entusiasmo si percepisce chiaramente. Esposito ha anche detto che il campionato è ancora lungo, ma la vittoria di ieri è un segnale forte.

Il centravanti dell'Inter, Francesco Pio Esposito, ha voluto dire la sua dopo il successo ottenuto in campionato contro la Juventus. Intervenuto nel corso del postpartita di Inter Juventus, il centravanti dei nerazzurri, Francesco Pio Esposito, ha commentato così il successo nel match del 25° turno di Serie A 202526. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. EMOZIONI – « Queste sono le serate che sogni quando inizi a giocare da piccolo. Stasera era il massimo per me un gol, sono felice ». SCUDETTO? – « Non si può ancora parlare di traguardo, mancano ancora tante partite, ma comunque è una vittoria importantissima ».