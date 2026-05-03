L’Inter ha concluso un acquisto per 15 milioni di euro, il primo rinforzo in vista della prossima stagione. La trattativa si è chiusa nelle ultime ore prima della partita contro il Parma, che potrebbe consegnare lo scudetto alla squadra di Chivu. Ora si attende solo il fischio d’inizio della sfida decisiva, con l’obiettivo di ottenere la vittoria che potrebbe mettere fine a un lungo inseguimento.

Mancano ormai pochissime ore all’inizio del match contro il Parma che potrebbe regalare lo scudetto all’undici di Chivu. Con un pareggio o una vittoria contro il Parma, l’Inter si laurea campione d’Italia con tre turni d’anticipo. I nerazzurri sono pronti a fare festa davanti al pubblico di casa, ma il tecnico Chivu ha tutta l’intenzione di tenere alta la concentrazione e sa bene che gare come queste nascondono sempre tantissime insidie. Inter che subito dopo inizierà a pensare al calciomercato e alle strategie da attuare in estate per rinforzare ulteriormente la rosa. Il primo ‘colpo’ sarà Emmanuel Obafemi Akanji, che lo scorso 1 settembre...🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Inter, lo scudetto porta il primo rinforzo: si chiude per 15 milioni

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