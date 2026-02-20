Inter affare da 13 milioni già delineato | sarà il primo rinforzo del 2026

L’Inter ha già definito un affare da 13 milioni di euro per il 2026. La società punta su un giovane che Chivu conosce bene, così come Pio Esposito, per rafforzare la rosa. Il trasferimento è stato programmato e potrebbe rappresentare un primo passo verso un mercato estivo molto attivo. La squadra sta valutando diverse uscite e rinnovi, ma l’obiettivo principale resta rinforzare il reparto offensivo. La strategia dell’Inter si concentra su acquisti mirati per rinvigorire la rosa.

Chivu lo conosce molto bene, e come Pio Esposito ha tutto per imporsi subito nella squadra di Chivu L' Inter cambierà mezza squadra nella prossima estate, tra giocatori in scadenza e altri in uscita. Ci sono i margini per uno-due grandi acquisti, ma il grosso verrà fatto perseguendo la linea dettata dalla proprietà: giovani rivendibili e non troppo costosi lato ingaggio. (AnsaFoto) – Calciomercato.it La dirigenza è già al lavoro per la prossima stagione. Uno dei primi grandi acquisti, se non il primo in assoluto sarà Aleksandar Stankovic.