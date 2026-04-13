Un nuovo possibile trasferimento si sta definendo nel mondo del calcio, con un giocatore che potrebbe approdare alla Juventus dopo l’interesse di un’altra grande squadra. La trattativa sembra avviata verso la conclusione con un’offerta di circa 15 milioni di euro. Mentre all’Inter piace molto, sembra che abbiano scelto un altro portiere per il ruolo di titolare dopo Sommer. La situazione appare ormai molto vicina alla fumata bianca.

La strada per i bianconeri sarebbe pressoché spianata. Tutti i dettagli All’ Inter piace molto, ma per il dopo Sommer la scelta è ricaduta su un altro portiere. Sappiamo ormai su chi: Guglielmo Vicario, per il quale i nerazzurri sono già molto avanti. Di recente Ausilio è stato a Londra per marcare il territorio e avviare il dialogo col Tottenham. Sarà un’operazione sui 1520 milioni, la metà qualora gli Spurs dovessero retrocedere. Erede Sommer, l’Inter ha scelto Vicario (AnsaFoto) – Calciomercato.it Per l’eredità di Sommer, l’Inter aveva ovviamente valutato anche altri portieri. Tenendo fuori quelli impossibili da raggiungere, sulla lista dei dirigenti figurava anche Elia Caprile, l’estate scorsa diventato tutto del Cagliari.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Tentativo con la Juve dopo che l’Inter lo ha mollato: 15 milioni e si chiude

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Sì allo sconto da 15 milioni: la Juve chiude per il nuovo attaccantedi Bruno De SantisLa Juventus va sempre a caccia di un attaccante, da affiancare a Vlahovic, e può arrivare il via libera con lo sconto Cercasi gol...