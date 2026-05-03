inter lo scudetto della rivincita

L’Inter conquista il suo 21° scudetto, segnando una vittoria dopo una stagione complicata. Un anno dopo aver sfiorato il titolo perdendo di un solo punto contro il Napoli e aver rinunciato alla finale di Champions in Germania, il club torna sul tetto d’Italia. La squadra ha affrontato un’estate di tensioni, con un allenatore quasi alla prima esperienza in panchina, e ora celebra il successo in campionato.

L’ Inter vince lo scudetto, il numero 21 della sua storia. Un anno dopo lo choc della volata persa per un punto con il Napoli e della finale mai giocata con il Psg a Monaco di Baviera, dopo un’estate di delusione, sussurri e grida e con in panchina un tecnico pressoché debuttante. L’Inter vince un titolo che descrivere oggi come scontato significa offendere memoria e intelligenza di chi legge o ascolta. Aveva una squadra forte, forse fortissima, Chivu che era stato chiamato da Marotta al capezzale del grande malato, ma era anche una squadra da ricomporre pezzo per pezzo, sgualcita nel fisico, nella mente e nell’anima. Esserci riusciti rende...🔗 Leggi su Panorama.it

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INTER, SCUDETTO MERITATO A METÀ!

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