2026-03-23 01:16:00 Giorni caldissimi in redazione! L’Inter non riesce a sfruttare al meglio una partenza brillante. L’Inter perde l’occasione di recuperare il vantaggio di otto punti in testa alla classifica di Serie A, pareggiando 1-1 contro la Fiorentina. L’AC Milan, secondo in classifica, ha dovuto lavorare duro per vincere 3-2 sul Torino sabato, ma i Rossoneri saranno rincuorati arrivando alla sosta per le nazionali con soli sei punti di svantaggio dopo l’errore dei loro acerrimi rivali. Il colpo di testa di Pio Esposito al 1? ha visto l’Inter partire alla grande, ma è stato un colpo sul quale la squadra di Christian Chivu non è riuscita a costruire. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - L’Inter perde lo scudetto e pareggia 1-1 in casa della Fiorentina

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Sabatini: Napoli può fare 24 punti. Se l'Inter ne perde due vince comunque lo scudettoIl giornalista Sandro Sabatini, attraverso l'intervento sul suo canale Youtube, ha commentato la vittoria del Napoli a Cagliari, soffermandosi sulla possibile corsa scudetto, con gli azzurri, attualme ... msn.com

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