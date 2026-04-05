Durante una puntata di 'Maracanà', Simone Braglia ha espresso la convinzione che l’Inter sia destinata a vincere lo Scudetto. Ha anche commentato la partita tra Napoli e Milan, affermando che se i rossoneri dovessero perdere, rischierebbero di trovarsi in una posizione difficile nella classifica. Le sue dichiarazioni riguardano la situazione attuale della corsa al titolo e le possibili conseguenze di un risultato sfavorevole per i partenopei e i rossoneri.

Manca sempre meno alla doppia sfida a distanza che può decidere le sorti del campionato. Parliamo di Inter-Roma, questa sera a 'San Siro' e Napoli-Milan domani al 'Maradona'. Due sfide che possono indirizzare la vittoria dello Scudetto, da un verso o dall'altro. A proposito di questi temi, si è espresso l'ex portiere Simone Braglia. Ecco, di seguito, le sue parole durante 'Maracanà' in onda su 'TMW Radio'. Chi è più squadra e quella meno oggi? "Il Napoli sta bene, l'Inter vincerà il campionato ma deve stare attenta. Vedo la Roma involuta, per via degli infortuni e dei problemi tra Gasperini e Massara". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Corsa Scudetto, Braglia: “L’Inter vincerà lo Scudetto. Napoli-Milan? Se perdono, i rossoneri rischiano grosso”

Pancaro chiude la corsa Scudetto: «Alla fine lo vincerà l’Inter, perché Milan e Napoli non credono davvero alla rimonta…»di Redazione Inter News 24Pancaro parla così della corsa Scudetto e chiude i conti: per lui vincerà ancora l’Inter.

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INTER DA 21! MANCANO 9 VITTORIE PER LO SCUDETTO #inter #calcionews24

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Il Milan vince il derby e riapre la corsa scudetto. L’Inter è stancaLa stracittadina premia i rossoneri che salgono a -7 dalla capolista: corsa scudetto riaperto. Anche perché i segnali per Chivu sono negativi, mentre Allegri ora sogna. Vince il Milan e riapre la ... panorama.it

L’Inter frena ancora, il Milan ci crede: la corsa scudetto può riaprirsiIl pareggio dell’Inter contro l’Atalanta, arrivato nel primo pomeriggio tra mille polemiche e conclusosi sull’1-1, potrebbe riaprire scenari inattesi nella corsa allo scudetto. Il passo falso dei ... it.blastingnews.com

CORSA ALLO SCUDETTO, RIFLETTORI SU INTER-ROMA E NAPOLI-MILAN QUARANTA GIORNI PER DEFINIRE LA CORSA ALLA NUOVA FIGC Giornata chiave per la corsa scudetto nella 31/ma giornata di Serie A: riflettori puntati su Inter-Roma, con Allegr facebook

D'Amico: "Scudetto, non è una corsa a tre. Chi vince tra Napoli e Milan può disturbare l' #Inter" x.com