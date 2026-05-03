Inter la retroguardia | le pagelle dei campioni d’Italia prima parte

L’Inter ha conquistato il suo ventunesimo scudetto, chiudendo la stagione 202526 al primo posto. In questa prima parte, si analizzano le prestazioni della difesa, con valutazioni sui singoli giocatori e il loro contributo nel corso del campionato. La retroguardia nerazzurra ha mostrato solidità e attenzione, contribuendo in modo decisivo al successo finale della squadra.

Scudetto numero ventuno, l’Inter si laurea campione d’Italia 202526. I voti della retroguardia nerazzurra. Sommer 5: protagonista della seconda stella ed eroe di Inter-Barcellona 4-3. Ma sul presente la storia conta fino a un certo punto. E il 202526 ci racconta Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle....🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, la retroguardia: le pagelle dei campioni d’Italia (prima parte) Notizie correlate Inter Parma 2-0: finisce qui, parte la festa! Nerazzurri campioni d’Italia per la 21esima volta!di Alberto PetrosilliAppuntamento alle 20:45 a San Siro per Inter Parma, match del 35° turno di Serie A 2025/26: seguilo live con noi Tutto pronto a... Sanremo 2026, le pagelle e i voti della prima serata: si parte forte con Ditonellapiaga e SayfQueste sono le pagelle della prima serata della 76a edizione Festival di Sanremo, dove si ascoltano tutte e 30 le canzoni, da Fedez e Masini a... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Miglior difesa? A Chivu non serve: così l'Inter conquista lo scudetto con la 5ª retroguardia della A; Bastoni e Inter in allarme, la notizia dalla Spagna: il Barcellona ha già il piano B; Primavera 1. Grande vittoria del Bologna! I rossoblu abbattono l'Inter in trasferta; Calcio Live News: il Milan cade in casa con il Sassuolo, in campo Juventus-Verona (0-1), stasera l'Inter. L’Inter rivoluzionerà la difesa. Gazzetta: E occhio alla svolta BisseckLa Gazzetta dello Sport prevede grandi movimenti in difesa per l’Inter che avrà in quel reparto la rivoluzione maggiore. Al momento, secondo il quotidiano, le certezze nella retroguardia interista son ... passioneinter.com Inter Como, le pagelle dei giornali dopo la rimonta dei nerazzurri che è valsa la finale di Coppa Italia. Ecco i voti completiInter Como, le pagelle dei giornali dopo la rimonta dei nerazzurri che è valsa la finale di Coppa Italia. Ecco i voti completi ... calcionews24.com - L’Inter vince lo scudetto, il Milan perde e complica la corsa Champions - facebook.com facebook L' @Inter è CAMPIONE D'ITALIA #InterScudetto x.com