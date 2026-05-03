Inter il reparto nevralgico | le pagelle dei campioni d’Italia seconda parte

L’Inter si è aggiudicata il suo ventunesimo scudetto nella stagione 202526. La squadra ha concluso il campionato con una serie di prestazioni che hanno portato alla conquista del titolo, e i giudizi sui singoli giocatori sono stati pubblicati in una seconda parte dedicata alle valutazioni individuali. Il focus si concentra sui principali protagonisti del reparto nevralgico, analizzando le loro prestazioni durante tutta la stagione.

Scudetto numero ventuno, l’Inter si laurea campione d’Italia 202526. I voti della mezzeria nerazzurra. Dumfries 7: si apprezza il cibo solamente se si conosce il digiuno. Ecco, sempre che ci fossero stati dubbi, abbiamo capito il vero peso specifico dell’olandese durante l’assenza forzata dal Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, il reparto nevralgico: le pagelle dei campioni d’Italia (seconda parte) Notizie correlate Leggi anche: Inter, la retroguardia: le pagelle dei campioni d’Italia (prima parte) Inter Parma 2-0: finisce qui, parte la festa! Nerazzurri campioni d’Italia per la 21esima volta!di Alberto PetrosilliAppuntamento alle 20:45 a San Siro per Inter Parma, match del 35° turno di Serie A 2025/26: seguilo live con noi Tutto pronto a... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Calha rinnova, Stankovic torna, poi Koné e Jones... Inter, come cambia il centrocampo; Cosa serve all’Inter sul mercato per continuare a vincere; Gazzetta: Inter, doppio colpo Kone-Jones è possibile: le ultime. E il centrocampo sarà…; Torino-Inter, le pagelle: Dimarco da record, Bonny bocciato. Gazzetta: Inter, doppio colpo Kone-Jones è possibile: ecco come. Via in tre?Chivu ha già in mente un paio di colpi per rinforzare il centrocampo dell'Inter in vista della prossima stagione: i dettagli ... msn.com La Juventus si congratula con l'Inter per la conquista dello Scudetto #Juventus #Inter #Scudetto - facebook.com facebook Black Jack Scudetto: l'Inter è Campione d'Italia per la 21esima volta x.com