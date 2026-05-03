L'Inter si prepara a disputare cinque partite decisive per la corsa allo scudetto, con diverse sfide importanti in programma. La Juventus, coinvolta in controversie legali e polemiche, rappresenta una delle avversarie principali. Nel frattempo, un trasferimento di rilievo riguarda il centrocampista Fabregas, che ha firmato con un nuovo club. La stagione, iniziata come un anno di transizione, si sta rivelando più complessa del previsto per le squadre in corsa.

È lo Scudetto della rinascita, in una stagione che doveva essere di transizione — dopo la debacle in Champions League l’anno scorso e l’addio di Simone Inzaghi — ma che alla fine si è trasformata in una cavalcata in campionato senza troppe storie, anche quando il Milan la tallonava e il Napoli dell’ex Antonio Conte, falcidiato dagli infortuni, scendeva sempre più giù. Quel momento in ogni annata in cui una squadra capisce di poter vincere davvero, l’ Inter lo ha costruito passo dopo passo, dentro partite molto diverse tra loro: alcune sporche, altre spettacolari, altre ancora cariche di tensione. Cinque sono i momenti che hanno portato questo 21° Scudetto, dei momenti chiave che hanno permesso alla squadra di Cristian Chivu di farcela.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Inter, le 5 partite decisive per lo scudetto: Juventus e veleni, il colpo in casa Fabregas

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